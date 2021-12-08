Канадский тренер войдет в штаб Квартальнова в «Ак Барсе»
22:30
Как стало известно «СЭ», канадский специалист Майк Пелино войдет в тренерский штаб «Ак Барса», который возглавляет Дмитрий Квартальнов.
Пелино будет отвечать за игру в большинстве — казанцы занимают последнее место в лиге по реализации численного преимущества.
«Ак Барс» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
62-летний Пелино ранее работал в «Металлурге», «Авангарде», «Локомотиве» и других клубах.
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