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Канадский тренер войдет в штаб Квартальнова в «Ак Барсе»

22:30
Майк Пелино. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Майк Пелино. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», канадский специалист Майк Пелино войдет в тренерский штаб «Ак Барса», который возглавляет Дмитрий Квартальнов.

Пелино будет отвечать за игру в большинстве — казанцы занимают последнее место в лиге по реализации численного преимущества.

«Ак Барс» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

62-летний Пелино ранее работал в «Металлурге», «Авангарде», «Локомотиве» и других клубах.

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Алексей Шевченко все материалы автора
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