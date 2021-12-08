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Леонтьев: «Есть претензии только к игре «Нефтехимика» в первом периоде»

22:05
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Сибири» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не хватило одного гола. Первый период, да, играли робко, соперник имел преимущество. Во втором переломили ход матча по броскам, по движению, по голевым моментам. Но в завершающей фазе не хватило точного броска. Плюс, конечно, ненужное удаление в концовке матча, побежали отыгрываться и пропустили второй гол.

Парни не опускали руки, сражались до конца, поэтому, кроме первого периода, претензий к ним нет. Единственное — нужно быть более точными и нацеленными в завершении атак перед воротами. Последний кинжальный бросок должен быть разящим", — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Нефтехимик» имеет на счету 35 очков в 37 играх и находится на восьмом месте в Восточной конференции.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/08/494005.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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