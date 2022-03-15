Канадский нападающий О'Делл покинет «Динамо»

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Эрик О'Делл покинет «Динамо».

Клуб объявит об этом в ближайшее время. По остальным легионерам команды вопрос пока открыт.

31-летний канадец выступает за «Динамо» с лета 2021 года. До этого форвард играл в КХЛ за «Сибирь», «Сочи» и «Металлург». В текущем сезоне О'Делл провел 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 32 (13+19) очка. Также на его счету 8 (2+6) очков в 7 играх плей-офф.

«Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ в семи матчах обыграло «Северсталь». Во втором раунде московская команда сыграет с ЦСКА.