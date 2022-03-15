Канадец Вудкрофт признался, что хочет продолжить работу с минским «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал продолжение работы в клубе.

«Хочу ли я остаться здесь? Да, безусловно. Чувствую, что моя работа здесь не закончена», — приводит слова Вудкрофта belarushockey.com.

Вудкрофт работает в «Динамо» с 2019 года. Также канадец руководил командой с 2016 по 2017 год.

В сезоне-2021/22 «Динамо» вышло в первый раунд плей-офф КХЛ с восьмого места Западной конференции, где в четырех матчах уступило СКА.