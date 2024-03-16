Каменский заявил, что в поражении «Динамо» от «Трактора» виноват вратарь

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Динамо» от «Трактора» (2:4) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Матч был с переменным успехом, и «Динамо» давило, и «Трактор» напирал. Но я считаю, «Динамо» подвел вратарь, поэтому такой результат», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Динамо» заменило вратаря после трех пропущенных шайб в первом периоде — вместо Ильи Коновалова на лед вышел Максим Моторыгин.

«Трактор» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч пройдет в Москве 18 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.