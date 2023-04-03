Каменский считает, что в Кубке Гагарина нужно менять формат овертаймов
Бывший форвард сборной России Валерий Каменский объяснил, почему в плей-офф КХЛ нельзя рассматривать серию буллитов после нескольких овертаймов.
«Буллиты — это лотерея, всегда 50 на 50. Если команды не могут забросить шайбу в овертайме, то переводить игру в серию буллитов неправильно. Да, для игроков и болельщиков тяжело выдерживать по два-три овертайма. Риск получить травму на льду повышается, меньше времени для восстановления. У меня есть идея, которая устроит всех, но рассмотрит ли КХЛ? Не знаю. Надо менять регламент овертаймов, он несовершенный. Я бы предложил играть первый овертайм — пять на пять, второй — четыре на четыре. Если и там не смогли забросить, то продолжать игру в формате три на три. Борьба за Кубок нешуточная, поэтому выявлять победителя можно только через дополнительное время», — цитирует Каменского Legalbet.
В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — СКА (3:2 ОТ) победитель был выявлен лишь в третьем овертайме. Победу московской команде принес гол защитника Никиты Нестерова. Вторая игра серии между армейскими клубами состоится 4 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|3.04
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
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