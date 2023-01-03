Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:40

Каменский: «Думаю, у ЦСКА получится взять реванш в дерби с «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий ХК ЦСКА Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

«Тяжело предугадать исход матча, когда играют две московские команды. Это дерби, и, я надеюсь, игра будет интересной для болельщиков и для самих хоккеистов. Думаю, ЦСКА постарается взять реванш, но фаворита в матче выделить нельзя», — приводит слова Каменского Sport24.

В последней очной встрече команд 26 декабря победу одержало «Динамо» со счетом 2:1.

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет против бело-голубых сегодня, 3 января, начало — 18.00 мск.

«Армейцы» занимают 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона КХЛ, набрав 61 очко за 44 встречи. «Динамо» располагается на 5-м месте с 59-ю очками за 45 матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-03-kamenskiy-dumayu-tsska-postarayetsya-vzyat-revansh-v-derbi-s-dinamo
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Валерий Каменский
2
0
Читайте также
12-я чемпионка мира Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию. С 2024 года
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
В московской квартире нашли тело убитого младенца
СБУ предъявила подозрение командующим ВКС РФ и экс-командующему ЧФ
Боец «Вагнера» рассказал о повторении подвига Гастелло летчиками Су-24М в ходе СВО
Hurriyet раскрыла подробности обмена пленными с участием азовцев и Медведчука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минское «Динамо» в гостях обыграло «Амур»

Вайсфельд назвал главный момент дедлайна КХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 10:00
Амур – Динамо Мн
 1 : 4
3.01 14:00
Барыс – Металлург
 - : -
3.01 14:30
Автомобилист – Авангард
 - : -
3.01 17:00
Торпедо – Сочи
 - : -
3.01 17:00
Витязь – Куньлунь
 - : -
3.01 18:00
ЦСКА – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости