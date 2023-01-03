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Сегодня, 12:34

Минское «Динамо» в гостях обыграло «Амур»

Виталий Косик
Корреспондент
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Минское «Динамо» переиграло «Амур» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей счет открыл нападающий Павел Варфоломеев, в начале третьего периода сравнял защитник «Амура» Яков Рылов.

Далее за «Динамо» отличились канадцы Ник Меркли и Райан Спунер также забитой шайбой отличлся российский форвард Роман Горубнов, что и принесло победу минской команде.

«Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице «Запада» регулярного чемпионата КХЛ. «Амур» располагается на 10-й строчке таблицы Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:1, 0:0: 1:3)

Голы: Варфоломеев — 14 (Алистров), 1:18 — 0:1. Рылов — 1 (Вихарев, Гребенкин), 40:53 — 1:1. Меркли — 10 (Козун, Спунер), 47:29 — 1:2. Горбунов — 9 (Душак, Пакетт), 49:46 — 1:3. Спунер — 14 (п.в., Козун, Коробов), 57:16 — 1:4.

Вратари: Аликин (56:47 — 57:16) — Колосов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 34 (10+11+13) — 27 (11+6+10).

Судьи: Бирин, Юдаков.

3 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей

КХЛ
ХК Амур
ХК Динамо (Минск)
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