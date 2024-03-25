Каменский: «СКА по силам выйти в полуфинал Кубка Гагарина»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил шансы СКА одержать победу в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

На данный момент команда Романа Ротенберга уступает своему сопернику в серии со счетом 1-3.

«Я верю в хоккей! Он показал, что есть случаи, когда команды вытаскивают 0:3 и выигрывают. СКА по силам выйти в полуфинал. В хоккее возможно абсолютно все, матч выигрывается за секунду. Что может стать решающим фактором для СКА? Сплочение команды, правильный выбор тактики и везение», — приводит слова Каменского LiveResult.ru.

Пятый матч серии между СКА и «Автомобилистом» стартовал сегодня, 25 марта, в 19.30 мск. После первого периода екатеринбургский клуб обыгрывает армейцев со счетом 2:1. Встреча проходит в Санкт-Петербурге.