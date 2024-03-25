Крикунов: «Какой Занатта в «Динамо»? Он хороший человек, но никакой тренер»

Советник московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал появившуюся новость о том, что пост главного тренера клуба может занять экс-наставник сборной Франции Айван Занатта.

На данный момент бело-голубых возглавляет Алексей Кудашов. Контракт российского специалиста рассчитан до конца текущего сезона.

«Да бросьте вы, не смешите народ! Какой Айван Занатта? Он вообще не знает, что такое тренерское дело. Он хороший человек, но никакой тренер. Откуда его взяли? Сейчас все везде шумят. Я думаю, он и не собирается. Сам понимает... Ему и никто этого не даст, потому что он просто не тренер», — цитирует Крикунова «Спорт День за Днем».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 68 матчах.

В первом раунде Кубка Гагарина столичная команда обыграла минское «Динамо» со счетом 4-2, а во втором уступила «Трактору» (0-4).

Ранее в своей карьере Занатта возглавлял СКА, «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар».