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Сегодня, 20:30

Крикунов: «Какой Занатта в «Динамо»? Он хороший человек, но никакой тренер»

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Советник московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал появившуюся новость о том, что пост главного тренера клуба может занять экс-наставник сборной Франции Айван Занатта.

На данный момент бело-голубых возглавляет Алексей Кудашов. Контракт российского специалиста рассчитан до конца текущего сезона.

«Да бросьте вы, не смешите народ! Какой Айван Занатта? Он вообще не знает, что такое тренерское дело. Он хороший человек, но никакой тренер. Откуда его взяли? Сейчас все везде шумят. Я думаю, он и не собирается. Сам понимает... Ему и никто этого не даст, потому что он просто не тренер», — цитирует Крикунова «Спорт День за Днем».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 68 матчах.

В первом раунде Кубка Гагарина столичная команда обыграла минское «Динамо» со счетом 4-2, а во втором уступила «Трактору» (0-4).

Ранее в своей карьере Занатта возглавлял СКА, «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар».

Источник: Спорт День за Днем
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Айван Занатта
Алексей Кудашов
Владимир Крикунов
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала Счет в серии
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 3
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
0 - 0
1 - 3
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 1
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
0 - 0
2 - 1
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
1 - 3
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
0 - 0
1 - 3
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
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Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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1. Спартак - Северсталь
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
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1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
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СКА – Автомобилист
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