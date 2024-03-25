Щитов: «Здорово, что Козлову так доверяют. Игроки «Салавата Юлаева» будут с ним расти»

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов прокомментировал решение руководства клуба оставить Виктора Козлова на посту главного тренера.

В понедельник, 25 марта, генеральный директор уфимцев Ринат Баширов анонсировал скорое подписание нового контракта с 49-летним наставником.

«Это перспективный специалист, который набрался опыта за последние два года. В третьем сезоне он еще больше раскроется. Здорово, что ему так доверяют. У Козлова хороший игровой опыт, а теперь еще и опыт работы тренера. Я думаю, игроки будут с ним расти. Надеюсь, что команда в следующем году пройдет в третий раунд плей-офф», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» занял 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков в 68 матчах.

В первом раунде Кубка Гагарина команда из Башкортостана проиграла «Трактору» в серии со счетом 2-4.