Каменский — о финале Кубка Гагарина: «Вышли сильнейшие команды»

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» выход «Локомотива» и «Металлурга» в финал Кубка Гагарина.

«На данный момент, вышли сильнейшие команды. Думаю, что финал будет интересным. Достойные команды, можно ждать захватывающих игр. Два разных стиля, посмотрим, кто будет сильнее», — сказал Каменский «СЭ».

Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.