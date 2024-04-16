Каменский поддержал возвращение к лимиту в пять легионеров в КХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» решение правления Федерации хоккея России (ФХР) увеличить лимит в пять легионеров со следующего сезона КХЛ.

«Я за возвращение [лимита] и приветствую это. Здесь никто никого не обижает, просто растили лимит. Клуб сам выбирает, сколько ему взять иностранных хоккеистов, какого качества. Мне кажется, что для конкуренции это хорошо», — сказал Каменский «СЭ».

10 апреля ФХР заявила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25.