Каменев считает, что СКА поменяет вратаря во втором матче против «Динамо»

Бывший форвард СКА Василий Каменев поделился ожиданием от второго матча Кубка Гагарина, который армейцы проведут против минского «Динамо».

«Я уже говорил, что плей-офф — не гладкий чемпионат, здесь игры другие. Противник СКА настроился. Тренеры армейцев тоже внушали игрокам, что нужно к нему серьезно отнестись. Но те, видимо, внутренне не перестроились. Подспудно думали, что они сильнее. И вот мелочи, про которые я говорил, все решили игра голкипера и меньшинство-большинство. Хотя это не мелочи, конечно. А ключевые факторы, получается. СКА в меньшинстве пропустил. И вратарь Николаев сыграл не так надежно. Я думаю, во втором матче место в воротах займет Подъяпольский. И команда должна ему помочь. Блокировать броски, ложиться под шайбу — чтобы вратарь почувствовал игру. Тогда он начнет выручать. Убрать удаления и строже сыграть сзади. Найдется ли кому забить у СКА? Конечно. Там у них мастеров на два состава. Надо поддержать вратаря. Один, другой бросится под шайбу — для остальных будет пример. Команда сразу «заведется». Вратари-то у СКА — хорошие. Надо, чтобы они поверили в себя», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

В первой игре, состоявшейся в Санкт-Петербурге, победу неожиданно одержала команда из Беларуси — 6:4. Ответный матч пройдет 3 марта. Начало — в 19:30 по мск.