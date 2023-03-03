Сушинский: «В нашем хоккее бессмысленно делить нападающих на центральных и крайних»
Бывший нападающий СКА и сборной России Максим Сушинский поделился мнением о дефиците российских центральных нападающих в КХЛ.
«Сильнейший центральный нападающий в КХЛ? А Яшкин — центральный нападающий? Вот, хороший же вопрос. Он же играл в центре, но в основном играет с краю, поэтому сложно акцент поставить. В каждой команде 50 процентов хоккеистов могут играть и там, и там. В нашем хоккее бессмысленно делить нападающих на центральных и крайних. Да, можно называть тех, кто хорошо играет на вбрасываниях. Есть ли в России систематическая проблема с центральными нападающими? То есть у нас нет проблем с крайними нападающими, защитниками и вратарями? Есть проблема только с центральными... Если мы посмотрим, то увидим, что практически все ведущие центральные нападающие в наших командах иностранцы. Вот и делайте выводы», — приводит слова 48-летнего эксперта Legalbet.
В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 29-летний чешский нападающий СКА Дмитрий Яшкин сыграл в 67 матчах и набрал 62 (40+22) очка. С данным показателем он возглавляет гонку бомбардиров.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
0 - 1
|0 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
0 - 1
|0 - 1
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 1
|0 - 1
|
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
0 - 1
|0 - 1
|3.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|3.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|3.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|3.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -