Каменев назвал фаворита плей-офф КХЛ в Восточной конференции

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев назвал команду, которую считает фаворитом в плей-офф в Восточной конференции.

— Следите ли за сериями на «Востоке»?

— Конечно. У нас идут тренировки, матчей нет, есть время посмотреть игры, особенно вечером. Кто знает, с какой командой нам предстоит дальше играть. Стараюсь смотреть все матчи.

— Кто фаворит на «Востоке», на ваш взгляд?

— «Металлург».

— Немного забегаю вперед, но не прочь были бы с ними сыграть в финале?

— В финале уже без разницы, с кем играть.

— Ты воспитанник «Магнитогорска», с тех времен остался кто-то из знакомых, может быть, с симпатией относишься к команде?

— Я с 12 лет там жил, являюсь воспитанником. Только теплые воспоминания о Магнитогорске: мне нравилось там жить и играть. Я считаю, что моя карьера строится именно оттуда. Женя Тимкин в Питер перешел. Сейчас особо ни с кем из клуба не общаюсь.

В финале Западной конференции ЦСКА сыграет со СКА.