В понедельник, 28 марта, «Авангард» примет «Металлург» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Матч пройдет в Балашихе на «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19.30.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте по ссылке. После пяти игр магнитогорский клуб ведет в серии — 3:2.

В первых двух матчах «Авангард» одержал победы на выезде, а затем дважды проиграл в домашних встречах и еще один раз — в Магнитогорске.