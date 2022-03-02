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2 марта, 23:30

Кагарлицкий: «Может быть, даже немножко перегорели»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

— Даже не знаю, что сказать. Проиграли первый матч, хотя хотели победить, выходили заряженным настроем. Может быть, даже немножко перегорели. Долго не играли в такой хоккей, плохо начали и первый период провели так себе. Обидно проигрывать, но серия длится до четырех побед, все самое интересное впереди. Будем готовиться к следующей игре.

— Матч этой серии очень похож на прошлогоднюю. Как игра выглядит изнутри?

— Хороший хоккей, в принципе мы знаем, как играет «Авангард», два года они точно играют одинаково, ничего принципиально нового нет. Знаем, как будут играть, но сегодня они оказались немножко лучше. А мы должны были реализовывать большинство, у нас был шанс в концовке основного времени, мы им не воспользовались. Наверное, все сложилось бы по-другому.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/21982
Дмитрий Кагарлицкий
ХК Авангард
ХК Ак Барс
0
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
1 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
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3.03 17:00
Трактор – Нефтехимик
 - : -
3.03 17:00
Металлург – Барыс
 - : -
3.03 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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