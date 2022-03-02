Кагарлицкий: «Может быть, даже немножко перегорели»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

— Даже не знаю, что сказать. Проиграли первый матч, хотя хотели победить, выходили заряженным настроем. Может быть, даже немножко перегорели. Долго не играли в такой хоккей, плохо начали и первый период провели так себе. Обидно проигрывать, но серия длится до четырех побед, все самое интересное впереди. Будем готовиться к следующей игре.

— Матч этой серии очень похож на прошлогоднюю. Как игра выглядит изнутри?

— Хороший хоккей, в принципе мы знаем, как играет «Авангард», два года они точно играют одинаково, ничего принципиально нового нет. Знаем, как будут играть, но сегодня они оказались немножко лучше. А мы должны были реализовывать большинство, у нас был шанс в концовке основного времени, мы им не воспользовались. Наверное, все сложилось бы по-другому.