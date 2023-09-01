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Сегодня, 11:44

Иван Федотов вышел на раскатку ЦСКА перед матчем с «Ак Барсом»

Руслан Минаев
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Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь Иван Федотов вышел на раскатку ЦСКА и работает по полной программе, сообщил специальный корреспондент «СЭ» Алексей Шевченко.

Армейцы сегодня, 1 сентября, откроют сезон-2023/24 КХЛ матчем с «Ак Барсом».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.

Федерация хоккея России (ФХР) запретила 26-летнему хоккеисту играть за ЦСКА до 1 января 2024 года.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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