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Сегодня, 18:47

ФХР запретила вратарю Федотову выступать за ЦСКА до 1 января 2024 года

Отдел хоккея «СЭ»
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Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на хоккеиста Ивана Федотова, сообщили «СЭ» в ФХР.

Однако в настоящий момент голкипер не может играть за армейцев, так как на него наложена дисквалификация ИИХФ до 1 января 2024 года. После ее истечения или решения Дисциплинарного комитета о снятии Федотов может выступать за ЦСКА.

В августе организация установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». ИИХФ наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация накажет московский клуб, если 1 сентября голкипер Иван Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Иван Федотов
ХК ЦСКА (Москва)
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