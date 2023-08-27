ФХР запретила вратарю Федотову выступать за ЦСКА до 1 января 2024 года
Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на хоккеиста Ивана Федотова, сообщили «СЭ» в ФХР.
Однако в настоящий момент голкипер не может играть за армейцев, так как на него наложена дисквалификация ИИХФ до 1 января 2024 года. После ее истечения или решения Дисциплинарного комитета о снятии Федотов может выступать за ЦСКА.
В августе организация установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». ИИХФ наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября.
Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация накажет московский клуб, если 1 сентября голкипер Иван Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
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|0
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|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
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|0
|0
|0
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|10
|Торпедо
|0
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|0
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|0
|0
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|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
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|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
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|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
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|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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|1.09
|19:00
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