Плотников о матче с «Ак Барсом»: «Нам сказали, что Федотов сегодня играет»

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников оценил шансы вратаря Ивана Федотова сыграть в матче с «Ак Барсом» в «регулярке» КХЛ сезона-2023/24.

«Нам сказали, что Иван сегодня играет. И мы особо не обсуждаем это. Только шуточки всякие в раздевалке, так как на эту тему все говорят», — сказал Плотников «СЭ».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.

Федерация хоккея России (ФХР) запретила 26-летнему хоккеисту играть за ЦСКА до 1 января 2024 года.