Вратарь ЦСКА Федотов: «Наша игра весь сезон оставляет желать лучшего»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал, как справляется с психологическим давлением в сезоне КХЛ-2023/24.

«Сезон начался не совсем удачно не только для меня, но и для всей команды, если смотреть более глобально. Да и на протяжении всего сезона наша игра оставляет желать лучшего. Все это знают, видят и понимают. Но что имеем, как говорится. Прикладываем максимум усилий, чтобы в корне исправить это положение дел. В целом я сконцентрирован на своем рабочем процессе и стараюсь контролировать то, что могу. Фокусируюсь на своих аспектах», — приводит слова Федотова «Газета.Ru».

ЦСКА по итогам ФОНБЕТ чемпионата КХЛ занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Локомотивом».