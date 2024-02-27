В московском «Динамо» в ближайшее время определятся с продлением контрактов с Кудашовым и Сопиным

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос о возможном продлении контрактов с главным тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым и спортивным директором Алексеем Сопиным.

«Думаю, надо следить внимательно за новостями. И Алексей Николаевич Сопин, и Алексей Николаевич Кудашов результатами своей работы могут быть довольны. Это работа комплексная, в ближайшее время мы попытаемся порадовать хорошими новостями. Я больше чем уверен, что они будут позитивного характера», — приводит ТАСС слова Сушко.

Кудашов возглавил «Динамо» в 2021 году. Сопин является спортивным директором клуба с апреля 2023 года.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице и выиграло Кубок Континента.