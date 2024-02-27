Федотов: «В армии я не бил баклуши, а тренировался»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос, как на его уровень игры повлиял год простоя из-за службы в армии.

«Не могу сказать, что конкретно сказывается на игре, поскольку это может быть совокупность факторов. К тому же прошлый год я все-таки не просто бил баклуши, а тренировался в армии. В целом к статистике я отношусь достаточно философски, поскольку при любом падении всегда наступает взлет, и что бы ни происходило, нужно всегда идти дальше», — цитирует Федотова «Газета.Ru».

Летом 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

В сезоне-2023/24 Федотов провел за ЦСКА 44 матча и одержал 21 победу, отражая 91,4 процента бросков.