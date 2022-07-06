Бывший защитник сборной России Андрей Марков вошел в тренерский штаб «Спартака», сообщает сайт московского клуба.

Также в тренерский штаб Бориса Миронова на предстоящий сезон вошли Егор Башкатов, Евгений Перов, Алексей Заварухин и Сергей Климкович, который будет тренировать вратарей.

Работу в тренерском штабе продолжат видеотренеры клуба Александр Соловьев и Иван Беляев.

43-летний Марков в составе сборной России выиграл чемпионат мира (2008) и дважды завоевал бронзовые медали мирового первенства (2005, 2007).