Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:35

Кравец — об игре Ткачева: «Если ты хочешь, чтобы игрок тебе помогал, то нужно ему предложить делать то, что он умеет»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2).

«Мы знали, что «Спартак» непростой соперник, агрессивный, быстрый, хорошо играет в нападении. Делали акцент на второй период, к сожалению, именно его неудачно провели. А первый и третий период — хорошая игра, хорошая дисциплина. В обороне были погрешности, но вратарь подвыручил. Естественно, было тяжело, но выстояли и победили, едем домой.

Я не толкал каких-то речей в разговоре с Ткачевым. Просто если ты хочешь, чтобы игрок тебе помогал, то нужно ему предложить делать то, что он умеет. Мы договорились, что Володя играет на своих лучших качествах, но не забывает, что это бывает опасно, и при потерях он всегда отрабатывает в обороне. В принципе, он так и делает. И Найта, и Буше я в шутку попросил Ткачеву помочь. Мы все посмеялись, но пока все получается.

Причины провала второго периода? Команда была готова, просто некоторые игроки не выполнили задание. Знаете, они подумали, что они считают по-другому и поэтому могут сыграть по-другому. Здесь чисто психология, но с опытом приходит, что когда один раз накажут, то потом так уже не делаешь.

Якупов уже вышел тренироваться, ему сняли швы со сломанного пальца. Как вернемся домой, он выйдет на лед, мы завяжем ему шнурки, привяжем гири и заставим бегать», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/01/504827.html
Владимир Ткачев (Авангард)
ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
Михаил Кравец
1
0
Читайте также
«Зенит» побил «вечный» рекорд «Спартака». Лучший результат Семака. Итоги первого круга РПЛ
Грузинский боец UFC ненавидит Сталина. «Он позор Грузии, мы не гордимся им!»
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радулов: «Сейчас мы как никогда бьемся за каждую победу, самое важное — очки команды»

Миронов: «Ментальная проблема, идет от головы, нельзя начинать с 0:2, отыгрываться сразу»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 25 23 2 47
2 ЦСКА 24 17 7 37
3 Динамо М 26 16 10 36
4 Локомотив 24 15 9 33
5 Торпедо 25 15 10 31
6 Витязь 25 11 14 28
7 Спартак 26 11 15 27
8 Динамо Мн 25 10 15 24
9 Северсталь 25 9 16 23
10 Куньлунь 26 9 17 21
11 Сочи 22 3 19 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 25 17 8 37
2 Сал. Юлаев 24 15 9 34
3 Автомобилист 24 15 9 31
4 Сибирь 26 14 12 30
5 Адмирал 25 12 13 28
6 Авангард 25 11 14 25
7 Барыс 26 12 14 25
8 Трактор 26 11 15 25
9 Ак Барс 24 10 14 24
10 Амур 24 8 16 20
11 Нефтехимик 24 9 15 19
Результаты / календарь
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
2.11 19:00
Куньлунь – Динамо Мн
 - : -
2.11 19:30
СКА – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости