Кравец — об игре Ткачева: «Если ты хочешь, чтобы игрок тебе помогал, то нужно ему предложить делать то, что он умеет»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2).

«Мы знали, что «Спартак» непростой соперник, агрессивный, быстрый, хорошо играет в нападении. Делали акцент на второй период, к сожалению, именно его неудачно провели. А первый и третий период — хорошая игра, хорошая дисциплина. В обороне были погрешности, но вратарь подвыручил. Естественно, было тяжело, но выстояли и победили, едем домой.

Я не толкал каких-то речей в разговоре с Ткачевым. Просто если ты хочешь, чтобы игрок тебе помогал, то нужно ему предложить делать то, что он умеет. Мы договорились, что Володя играет на своих лучших качествах, но не забывает, что это бывает опасно, и при потерях он всегда отрабатывает в обороне. В принципе, он так и делает. И Найта, и Буше я в шутку попросил Ткачеву помочь. Мы все посмеялись, но пока все получается.

Причины провала второго периода? Команда была готова, просто некоторые игроки не выполнили задание. Знаете, они подумали, что они считают по-другому и поэтому могут сыграть по-другому. Здесь чисто психология, но с опытом приходит, что когда один раз накажут, то потом так уже не делаешь.

Якупов уже вышел тренироваться, ему сняли швы со сломанного пальца. Как вернемся домой, он выйдет на лед, мы завяжем ему шнурки, привяжем гири и заставим бегать», — приводит слова тренера сайт КХЛ.