Радулов: «Сейчас мы как никогда бьемся за каждую победу, самое важное — очки команды»
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов ответил на вопросы журналистов после матча регулярного чемпионата против ЦСКА (2:3).
— Какие ключевые моменты привели к поражению?
— Как обычно — удалялись. При игре 5 на 5 хоккей был равный, где-то они нас поджимали, где-то мы их. ЦСКА — серьезная команда, доказывают это в большинстве матчей. Нам нужно продолжать играть так же, мы неплохо выглядели 5 на 5. Просто ненужные удаления ломают нам игру, кто-то сидит, кто-то, наоборот, наедается. И стараться самим зарабатывать удаления, больше лезть на ворота, стараться обыгрывать, чтобы вынудить соперника фолить.
— Как ваш проход перед второй шайбой? Вы там даже судью обыграли.
— Просто получилось так — я вышел со смены, Слава Войнов сделал хороший пас на скорости. Партнеры хорошо сыграли — и Сафонов, и Галим. Они на себя вытащили соперников, оставили меня 1 в 1. Удачно получилось, молодцы, что забили, но это не дает нам 2 очка. Сейчас мы как никогда бьемся за каждую победу, самое важное — очки команды.
— В самой концовке был еще один момент.
— Да, был хороший момент, и у меня тоже. Чуть-чуть поднял шайбу, но не до конца, вратарь здорово сыграл на самом деле. А сразу я не мог бросить, она не очень удачно пришла. Если бы сразу бросал, у вратаря было бы меньше шансов среагировать. А так — дал ему вернуться на позицию и попал в плечо.
— В третьем периоде команда не бросала 12 минут.
— Я говорю — у нас бывают такие моменты, их нужно исправлять. И в начале матча во многих играх уступаем, хотя сегодня старт неплохо провели. А потом опять начало периода упустили, соперник выходит заряженный, а мы совершаем какие-то ошибки. Наверное, нужно играть попроще во многих моментах, когда игра равная, счет 1:1. Нужно всегда давать себе возможность оставаться в игре и ждать ошибок соперника. И самому лезть, не терять шайбу в средней зоне, на синих линиях. Она должна выходить из зоны в зону, а когда не выходит, соперник накладывает смены, от этого они проводят больше времени в нашей зоне, и это приводит к голам.
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