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Сегодня, 20:04

Илья Воробьев: «Реализация моментов и свои ошибки не дали нам победить»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Барыса» (2:3) в первом раунде плей-офф КХЛ.

— Начало получилось не очень, — считает Воробьев. — Второй период мы играли в свой хоккей, но пропустили на контратаке. То, к чему готовились, то и мы получили. Реализация моментов и наши ошибки не дали нам возможности победить.

— Насколько тяжелым был выбор основного вратаря на матч?

— Не тяжелым. У нас были доводы.

— Согласны, что при реализации большинства не хватало активности на пятаке?

— Не хватало бросков. Надо было ее закапывать.

— Что с Филиппом Майе? Почему он не сыграл сегодня?

— Надеюсь, что в следующем матче он будет играть.

— Есть ли связь между двумя быстрыми пропущенными голами на старте второго и третьего периодов?

— Надо посмотреть видео. Там шайба перепрыгнула клюшку Линуса. Очень неудачный момент. Будем смотреть и разбираться.

Илья Воробьев
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Ак Барс - Авангард
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2. Ак Барс - Авангард
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4. Авангард - Ак Барс
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Сал. Юлаев - Сибирь
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1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
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