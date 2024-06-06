Щитов: «В Казани ориентируются на пример «Металлурга»

Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов прокомментировал уход Александра Радулова и Дмитрия Кагарлицкого из «Ак Барса».

«Мне кажется, на ситуацию влияет Зинэтула Билялетдинов. Вполне может быть, что этих игроков не хочет видеть Анвар Гатиятулин, который пришел вместо него на пост главного тренера. Возможно, в Казани сейчас ориентируются на пример «Металлурга». Молодая команда Андрея Разина сработала и стала чемпионом. Наверное, все хотят омолодить свой состав и избавиться от больших контрактов», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Кагарлицкий подписал контракт с «Торпедо» на один сезон. Радулов находится на рынке неограниченно свободных агентов, набрав в прошлом сезоне 44 (17+27) очка в 62 матчах КХЛ.