Агент Радулова: «Александр сказал: «Я считаю, что должен играть в следующем году в «Локомотиве»

Агент Александр Черных, представляющий интересы Александра Радулова, прокомментировал «СЭ» переход игрока в «Локомотив». Соглашение с 37-летним нападающим рассчитано на один сезон.

«Мы не вдавались в подробности, почему Александр выбрал «Локомотив». Мы ему рассказали об интересе с разных сторон, с которыми он пообщался и принял такое решение. Мы просто услышали, что Александр сказал: «Я считаю, что должен играть в следующем году в «Локомотиве». Дальше технические вопросы, связанные с оформлением контракта, решали мы», — сказал Черных «СЭ».

В минувшем сезоне форвард сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.