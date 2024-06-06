Стала известна зарплата Полунина по новому контракту с «Локомотивом»

«Локомотив» по окончании сезона продлил контракт с нападающим Александром Полуниным на один год.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 40 миллионов рублей в год.

27-летний россиянин в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 провел 68 матчей и набрал 24 (14+10) очка. В Кубке Гагарина он провел 20 игр и набрал 7 (4+3) очков.