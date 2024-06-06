Щитов: «Радулов пригодится хорошим клубам, он не сказал последнего слова»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что нападающий Александр Радулов после расторжения контракта с «Ак Барсом» найдет себе работу в КХЛ.

«Я думаю, что Радулов еще пригодится хорошим клубам для того, чтобы побороться за высокие места. Александра еще рано списывать со счетов. Я бы хотел увидеть Радулова в «Торпедо» у Игоря Ларионова, вместе с Дмитрием Кагарлицким. Было бы здорово, если бы к ним присоединился еще Вадим Шипачев. Понятно, что больших денег там не дадут, но было бы здорово, если бы они там сыграли», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Радулов выступал за «Ак Барс» с 2022 года. В минувшем сезоне 37-летний форвард сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.