«Трактор» — «Нефтехимик»: все голы матча плей-офф КХЛ

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:3.

Вторая игра серии до четырех побед состоится 3 марта в Челябинске. Пока «Трактор» ведет в серии со счетом 1-0.