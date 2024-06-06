Стала известна зарплата Мэйсека по новому контракту с «Автомобилистом»

«Автомобилист» по окончании сезона подписал новый контракт с Бруксом Мэйсеком.

Как стало известно «СЭ», зарплата немецкого форварда составит 67 миллионов рублей в год.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 32-летний канадец провел 67 матчей и набрал 47 (23+24) очков. В Кубке Гагарина на его счету 7 (1+6) очков в 17 играх.