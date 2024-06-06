«Сафонов прошел медосмотр в «ПСЖ», объявление — на днях». Карпин — перед матчем с Белоруссией
Почему не вызвал Глушенкова? А вы новости читаете?
— Считаете ли сборную России фаворитом матча с Белоруссией?
— Нет.
— Почему?
— А почему да?
— Ну, многие футболисты сборной выступают в Европе...
— Это кто? Головина нет, Захаряна нет. Кузяев? Ну, окей. Но и в Белоруссии многие в Европе играют. Россия — тоже Европа! Посмотрим завтра, кто сильнее. На бумаге — это одно, но надо на поле доказывать. У нас много потерь и изменений оптимального состава: минус Осипенко, Сильянов, Баринов, Головин... Поэтому завтра шанс предоставится тем, кто не участвовал в прошлых матчах сборной.
— Захарян так и не выздоровел?
— Он не тренировался с 3-го числа. Температура невысокая, но присутствовала. Видимо, ангина или что-то такое.
— Глушенков стал лучшим ассистентом сезона в РПЛ. Почему он не в сборной?
— А вы новости не читаете? Глушенков сам уже все сказал. У него была травма, вышел на уколах в последнем матче сезона. Аналогичная история с Бариновым и Пиняевым. Естественно, у нас вся информация была заранее.
— Но в перспективе вы на него рассчитываете?
— Мы на всех рассчитываем.
Удивить меня могут только наши футболисты. С плохой стороны
— Белоруссию возглавляет испанский специалист. Есть какие-то особые ожидания от встречи с ним?
— Ну, по-испански с ним поговорим. Хотя у нас и в сборной испанцы есть, и в «Ростове» тоже...
— Вы говорили, что давно не были в Минске... Возможно, будет свободное время, чтобы выбраться в город?
— Свободное время будет, но мы сразу понесемся в аэропорт, чтобы полететь в отпуск.
— Чем сборная Белоруссии может удивить Россию?
— Я только что вам сказал, что мы вообще не фавориты. Тем более не явные. Удивить меня могут только наши футболисты. С плохой стороны.
— Когда узнали, что сыграете с Белоруссией, о чем сразу подумали? Какие ассоциации вызвал этот выезд?
— Первая ассоциация — это то, что не нужно далеко лететь. Потому что мы наездились. Особенно я! Что касается сборной Белоруссии, то мы многих игроков знаем — в плане изучения соперника сюрпризы вряд ли были возможны.
— Общались ли с Матвеем Сафоновым? Как его состояние — он готов играть, или у него все мысли уже о конкуренции с Доннаруммой?
— Думаете, мне больше поговорить не о чем? Не хватало еще о «ПСЖ» и Доннарумме, ха-ха! Мы общались, конечно. «Прошел медосмотр?» — «Прошел». Подписание [контракта] должно случиться на днях. Это все, что я знаю.
— Не опасаетесь, что в матче с Белоруссией могут возникнуть проблемы с мотивацией из-за отпускного настроения футболистов?
— Давайте никого не будем обманывать. Возвращаться из отпуска ради матча, который не имеет значения в плане отбора... В голове это может сидеть. Опасения такие есть. Завтра посмотрим после игры. Постараемся с этим побороться.
Пусть зрители в Белоруссии смотрят не на меня, а на игроков
— Многие белорусские болельщики признаются, что завтра придут на стадион, чтобы в первую очередь посмотреть на вас... Обещают аншлаг!
— А чего на меня смотреть? Приятно, что будет аншлаг, — в первую очередь для футболистов, особенно после разговоров о чемоданном настроении. Но пусть зрители приходят смотреть на футболистов. На меня уже не надо.
— Впереди Евро — будете смотреть?
— Что-то посмотрю, мы как раз будем на сборах в Ростове — телевизор включим. Что-то специально выбирать не буду — только какие-то статусные матчи. Когда начнется плей-офф, начну следить пристальнее.
— Про Глушенкова вы сказали — а почему не вызван Магомед Оздоев, который стал чемпионом Греции? И обратите ли на него внимание в будущем?
— Внимание обратим. Но у нас достаточно долго не вызывались легионеры — в первую очередь из-за логистики. Плюс полузащитников хватало — для тех матчей, которые у нас были.
Победа над Францией — не главный матч в карьере. Главный был с Украиной...
— Многие болельщики верят в вас, а в кого верите вы?
— А я — в болельщиков! Но вообще верю в работу. Можно творить на поле, может быть талант — но без работы ничего не добиться.
— Вчера исполнилось 25 лет легендарной победе России над Францией. Это главный матч в вашей карьере?
— К сожалению, нет. Главный матч все-таки против Украины... Понятно, что многие запомнили нашу победу на «Стад де Франс». Радость была, но недолгая. Потому что через пару дней уже играли с Исландией.
— Что с вашим будущим в сборной России? Когда ждать новостей о продлении контракта?
— Переговоры проведены. Все, кто должен был высказаться, это сделали. Я в первую очередь. Теперь ждем решения от РФС.