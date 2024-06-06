Карпин ответил на вопросы о новом контракте со сборной, мотивации и Евро-2024.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин — о новом контракте, мотивации и Евро-2024.

Почему не вызвал Глушенкова? А вы новости читаете?

— Считаете ли сборную России фаворитом матча с Белоруссией?

— Нет.

— Почему?

— А почему да?

— Ну, многие футболисты сборной выступают в Европе...

— Это кто? Головина нет, Захаряна нет. Кузяев? Ну, окей. Но и в Белоруссии многие в Европе играют. Россия — тоже Европа! Посмотрим завтра, кто сильнее. На бумаге — это одно, но надо на поле доказывать. У нас много потерь и изменений оптимального состава: минус Осипенко, Сильянов, Баринов, Головин... Поэтому завтра шанс предоставится тем, кто не участвовал в прошлых матчах сборной.

— Захарян так и не выздоровел?

— Он не тренировался с 3-го числа. Температура невысокая, но присутствовала. Видимо, ангина или что-то такое.

— Глушенков стал лучшим ассистентом сезона в РПЛ. Почему он не в сборной?

— А вы новости не читаете? Глушенков сам уже все сказал. У него была травма, вышел на уколах в последнем матче сезона. Аналогичная история с Бариновым и Пиняевым. Естественно, у нас вся информация была заранее.

— Но в перспективе вы на него рассчитываете?

— Мы на всех рассчитываем.

Удивить меня могут только наши футболисты. С плохой стороны

— Белоруссию возглавляет испанский специалист. Есть какие-то особые ожидания от встречи с ним?

— Ну, по-испански с ним поговорим. Хотя у нас и в сборной испанцы есть, и в «Ростове» тоже...

— Вы говорили, что давно не были в Минске... Возможно, будет свободное время, чтобы выбраться в город?

— Свободное время будет, но мы сразу понесемся в аэропорт, чтобы полететь в отпуск.

— Чем сборная Белоруссии может удивить Россию?

— Я только что вам сказал, что мы вообще не фавориты. Тем более не явные. Удивить меня могут только наши футболисты. С плохой стороны.

— Когда узнали, что сыграете с Белоруссией, о чем сразу подумали? Какие ассоциации вызвал этот выезд?

— Первая ассоциация — это то, что не нужно далеко лететь. Потому что мы наездились. Особенно я! Что касается сборной Белоруссии, то мы многих игроков знаем — в плане изучения соперника сюрпризы вряд ли были возможны.

— Общались ли с Матвеем Сафоновым? Как его состояние — он готов играть, или у него все мысли уже о конкуренции с Доннаруммой?

— Думаете, мне больше поговорить не о чем? Не хватало еще о «ПСЖ» и Доннарумме, ха-ха! Мы общались, конечно. «Прошел медосмотр?» — «Прошел». Подписание [контракта] должно случиться на днях. Это все, что я знаю.

— Не опасаетесь, что в матче с Белоруссией могут возникнуть проблемы с мотивацией из-за отпускного настроения футболистов?

— Давайте никого не будем обманывать. Возвращаться из отпуска ради матча, который не имеет значения в плане отбора... В голове это может сидеть. Опасения такие есть. Завтра посмотрим после игры. Постараемся с этим побороться.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пусть зрители в Белоруссии смотрят не на меня, а на игроков

— Многие белорусские болельщики признаются, что завтра придут на стадион, чтобы в первую очередь посмотреть на вас... Обещают аншлаг!

— А чего на меня смотреть? Приятно, что будет аншлаг, — в первую очередь для футболистов, особенно после разговоров о чемоданном настроении. Но пусть зрители приходят смотреть на футболистов. На меня уже не надо.

— Впереди Евро — будете смотреть?

— Что-то посмотрю, мы как раз будем на сборах в Ростове — телевизор включим. Что-то специально выбирать не буду — только какие-то статусные матчи. Когда начнется плей-офф, начну следить пристальнее.

— Про Глушенкова вы сказали — а почему не вызван Магомед Оздоев, который стал чемпионом Греции? И обратите ли на него внимание в будущем?

— Внимание обратим. Но у нас достаточно долго не вызывались легионеры — в первую очередь из-за логистики. Плюс полузащитников хватало — для тех матчей, которые у нас были.

Победа над Францией — не главный матч в карьере. Главный был с Украиной...

— Многие болельщики верят в вас, а в кого верите вы?

— А я — в болельщиков! Но вообще верю в работу. Можно творить на поле, может быть талант — но без работы ничего не добиться.

— Вчера исполнилось 25 лет легендарной победе России над Францией. Это главный матч в вашей карьере?

— К сожалению, нет. Главный матч все-таки против Украины... Понятно, что многие запомнили нашу победу на «Стад де Франс». Радость была, но недолгая. Потому что через пару дней уже играли с Исландией.

— Что с вашим будущим в сборной России? Когда ждать новостей о продлении контракта?

— Переговоры проведены. Все, кто должен был высказаться, это сделали. Я в первую очередь. Теперь ждем решения от РФС.