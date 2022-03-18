Илья Воробьев: «Знали, что у «Авангарда» есть задание: если тебе попало в голову или спину, то надо лежать, пока не выйдут врачи»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от омского «Авангарда» (1:8) во втором раунде плей-офф КХЛ.

— Ужасное представление с нашей стороны сегодня, — сказал Воробьев. — Есть день перезагрузиться и идти в бой.

— Что отметите позитивного в матче? Что говорили игрокам после первого периода? Когда счет стал 1:4, казалось, что была надежда на камбэк.

— Была, но не случилось. Говорили, что надо придерживаться плана на игру. Но мы от него отошли после удаления и двух пропущенных шайб. Сегодня у нас получалось немного, если сказать аккуратно.

— Насколько был оправдан хит Джоша Карри?

— Понятно, что не было оправдано. Первые смены — и сразу играешь в меньшинстве. Знали, что у «Авангарда» есть задание: если тебе попало в голову или спину, то надо лежать, пока не выйдут врачи. Может быть, это повлияло. Удар в голову был. Но потом человек играл.

— Самый бросающий игрок сегодня Данила Юров. Он заслужил, чтобы начать второй матч в четвертом звене, а не 13-м нападающим?

— Молодец, бросил больше всех. Будем разбирать игру, смотреть и думать, кого ставить на следующий матч.

— Не было мыслей взять тайм-аут в первом периоде, чтобы сбить напряжение?

— Напряжения не было. Мы пропустили два гола. Дело не в напряжении. Дело в том, что мы были не в своей тарелке.

— Что надо делать нападающим «Металлурга», чтобы получать более выгодные позиции для бросков, чтобы чаще доводить шайбу до ворот?

— Надо лучше двигаться, открывать друг под друга и лезть на ворота.

— Вы сказали, что надо лучше двигаться. А реально ли «Авангард» обыграть именно за счет скорости?

— Мы обыгрывали в сезоне.

— С чем свяжете несобранность на своем пятаке?

— У нас сегодня пошло не так все, что было возможно.

Счет в серии после этого матча стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдет 20 марта тоже в Магнитогорске.