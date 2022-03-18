Илья Воробьев: «Знали, что у «Авангарда» есть задание: если тебе попало в голову или спину, то надо лежать, пока не выйдут врачи»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от омского «Авангарда» (1:8) во втором раунде плей-офф КХЛ.
— Ужасное представление с нашей стороны сегодня, — сказал Воробьев. — Есть день перезагрузиться и идти в бой.
— Что отметите позитивного в матче? Что говорили игрокам после первого периода? Когда счет стал 1:4, казалось, что была надежда на камбэк.
— Была, но не случилось. Говорили, что надо придерживаться плана на игру. Но мы от него отошли после удаления и двух пропущенных шайб. Сегодня у нас получалось немного, если сказать аккуратно.
— Насколько был оправдан хит Джоша Карри?
— Понятно, что не было оправдано. Первые смены — и сразу играешь в меньшинстве. Знали, что у «Авангарда» есть задание: если тебе попало в голову или спину, то надо лежать, пока не выйдут врачи. Может быть, это повлияло. Удар в голову был. Но потом человек играл.
— Самый бросающий игрок сегодня Данила Юров. Он заслужил, чтобы начать второй матч в четвертом звене, а не 13-м нападающим?
— Молодец, бросил больше всех. Будем разбирать игру, смотреть и думать, кого ставить на следующий матч.
— Не было мыслей взять тайм-аут в первом периоде, чтобы сбить напряжение?
— Напряжения не было. Мы пропустили два гола. Дело не в напряжении. Дело в том, что мы были не в своей тарелке.
— Что надо делать нападающим «Металлурга», чтобы получать более выгодные позиции для бросков, чтобы чаще доводить шайбу до ворот?
— Надо лучше двигаться, открывать друг под друга и лезть на ворота.
— Вы сказали, что надо лучше двигаться. А реально ли «Авангард» обыграть именно за счет скорости?
— Мы обыгрывали в сезоне.
— С чем свяжете несобранность на своем пятаке?
— У нас сегодня пошло не так все, что было возможно.
Счет в серии после этого матча стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдет 20 марта тоже в Магнитогорске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|18.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|1 : 8
|18.03
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -