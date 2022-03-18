Боб Хартли: «Были удивлены силовым приемом Карри на Шарипзянове»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу (8:1) над магнитогорским «Металлургом» во втором раунде плей-офф КХЛ.

— Мы сегодня здорово начали, — отметил Хартли. — Конечно, были немного удивлены силовым приемом Джоша Карри на Дамире Шарипзянове. Мы знаем нашу ситуацию. У нас всего четыре взрослых защитника. Но мы воспользовались пятиминутным удалением и дальше стали развивать успех. Повести в счете в первом матче серии на выезде крайне важно. Сегодня все игроки действовали грамотно, дисциплинированно. Хорошая командная победа.

— Как удалось забить восемь голов? Потрясающая результативность. Перед игрой вы бы поверили, что матч мог закончится с таким счетом?

— Когда ты забиваешь в самом начале матча и ведешь в счете, это придает дополнительной энергии. Потеря Карри повлияла на сочетания «Металлурга». Мы больше не отдавали инициативу. Но это только одна победа. Неважно, с каким счетом закончился матч. Это лишь одна игра, но главное, что победа сегодня за нами.

— Сергей Толчинский не играл с третьего периода. Вы дали ему отдохнуть? Почему решили выпустить Василия Демченко?

— Мы даем игрокам отдохнуть. Определенные события происходили на льду. Моя задача была обезопасить Толчинского. Демченко долго не играл. Ему была необходима практика. Никогда не знаешь, когда ему придется войти в игру. Он хорошо себя показал. Сделал несколько хороших сейвов.

— Вы сказали, что после потери Карри «Металлург» изменил сочетания. Но заметили ли вы, что соперник изменил свою игру?

— Конечно. Когда ты теряешь игрока уровня Карри, приходится вносить серьезные изменения. Тем более он центральный нападающий. После этого в центре начал играть Кошелев. Считаю, что мы действовали так хорошо, что не так много внимания уделяли наложению звеньев.

— Как состояние Дамира Шарипзянова?

— Он попал под серьезный силовой прием, ему попало в голову. Мы все прекрасно знаем нашу ситуацию. Даже Сведберг не совсем здоров, но тем не менее играл. У нас нет выбора. Все ребята — и нападающие, и вратари — вносили огромный вклад в успех команды. Посмотрите, как все борются и сражаются. Наша ситуация точно не улучшится. Будем бороться все вместе.

После этого матча счет в серии 1-0 в пользу «Авангарда» . Вторая игра пройдет 20 марта в Магнитогорске.