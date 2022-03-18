Боб Хартли: «Были удивлены силовым приемом Карри на Шарипзянове»
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу (8:1) над магнитогорским «Металлургом» во втором раунде плей-офф КХЛ.
— Мы сегодня здорово начали, — отметил Хартли. — Конечно, были немного удивлены силовым приемом Джоша Карри на Дамире Шарипзянове. Мы знаем нашу ситуацию. У нас всего четыре взрослых защитника. Но мы воспользовались пятиминутным удалением и дальше стали развивать успех. Повести в счете в первом матче серии на выезде крайне важно. Сегодня все игроки действовали грамотно, дисциплинированно. Хорошая командная победа.
— Как удалось забить восемь голов? Потрясающая результативность. Перед игрой вы бы поверили, что матч мог закончится с таким счетом?
— Когда ты забиваешь в самом начале матча и ведешь в счете, это придает дополнительной энергии. Потеря Карри повлияла на сочетания «Металлурга». Мы больше не отдавали инициативу. Но это только одна победа. Неважно, с каким счетом закончился матч. Это лишь одна игра, но главное, что победа сегодня за нами.
— Сергей Толчинский не играл с третьего периода. Вы дали ему отдохнуть? Почему решили выпустить Василия Демченко?
— Мы даем игрокам отдохнуть. Определенные события происходили на льду. Моя задача была обезопасить Толчинского. Демченко долго не играл. Ему была необходима практика. Никогда не знаешь, когда ему придется войти в игру. Он хорошо себя показал. Сделал несколько хороших сейвов.
— Вы сказали, что после потери Карри «Металлург» изменил сочетания. Но заметили ли вы, что соперник изменил свою игру?
— Конечно. Когда ты теряешь игрока уровня Карри, приходится вносить серьезные изменения. Тем более он центральный нападающий. После этого в центре начал играть Кошелев. Считаю, что мы действовали так хорошо, что не так много внимания уделяли наложению звеньев.
— Как состояние Дамира Шарипзянова?
— Он попал под серьезный силовой прием, ему попало в голову. Мы все прекрасно знаем нашу ситуацию. Даже Сведберг не совсем здоров, но тем не менее играл. У нас нет выбора. Все ребята — и нападающие, и вратари — вносили огромный вклад в успех команды. Посмотрите, как все борются и сражаются. Наша ситуация точно не улучшится. Будем бороться все вместе.
После этого матча счет в серии 1-0 в пользу «Авангарда» . Вторая игра пройдет 20 марта в Магнитогорске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|18.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|1 : 8
|18.03
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -