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Илья Сорокин пожелал удачи ЦСКА в финале против «Авангарда»

08:28
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Бывший голкипер ЦСКА Илья Сорокин, который сейчас выступает в НХЛ за «Айлендерс», пожелал московскому клубу удачи в финальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда».

«Парни, настал тот момент, ради которого вы работали весь год. Хочу вам пожелать удачи и победы. Вперед, ЦСКА» — записал Сорокин видеообращение.

ЦСКА и «Авангард» сыграют в финальной серии плей-офф КХЛ. Первая встреча между командами пройдет 18 апреля в Москве.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры