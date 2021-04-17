Хартли оценил шансы Секача сыграть в финале Кубка Гагарина

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил шансы нападающего Иржи Секача появиться на льду по ходу финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

— Планируете ли вы задействовать Иржи Секача в финальной серии и дать кому-то из легионеров отдых?

— Сейчас на отдых времени абсолютно не остается. Вопрос хороший, если был бы какой-то способ обойти это правило и включить Иржи в состав — я бы с удовольствием это сделал, — приводит слова тренера сайт омичей. — Я действительно хочу, чтобы он был задействован в матчах, поскольку он играл большую роль для нашей команды, когда получал игровое время: он действовал и в большинстве, и в меньшинстве, очень много времени проводил на льду. Но сейчас, если оценить нашу ситуацию в контексте травм — у нас Чудинов и Емелин не играют, соответственно, Покка и Каски. Посмотрите как они действуют, очень большую пользу приносят. Что касается нападающих, то тут не так много вариантов. И конечно, для Иржи ситуация не из легких, но мы с ним разговаривали. Он настоящий, великолепный профессионал, у него богатейший опыт, прекрасный игрок. Я ему сказал: «Мы не просто тебя не включаем в состав, ты — это часть нашей легионерской бригады». Но ситуация такова, какова она есть. У ЦСКА примерно то же самое происходит, но у них нет вот этих травм, с которыми столкнулись мы. Сейчас дело абсолютно ни в каком не в отдыхе, я хотел бы, чтобы у Иржи появилась возможность. Посмотрим, вероятность всегда остается.

В финале Кубка Гагарина «Авангард» сыграет с ЦСКА. Первый матч серии пройдет 18 апреля в Москве.

Напомним, в 2019 году эти же команды встречались в финале, тогда армейцы победили со счетом 4-0 в серии.