Илья Сорокин: "Конкуренция с Василевским в сборной? Дайте наладиться победой в Кубке Гагарина"

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин, самый ценный игрок Кубка Гагарина-2019 рассказал о том, за счет чего его команде удалось впервые завоевать титул. В финальной серии армейцы в четырех матчах победили "Авангард".

– Что для вас значит звание самого ценного игрока плей-офф?

– Каждый игрок внес свой вклад в победу. Спасибо ребятам за то, что они помогли мне удачно сыграть.

– Насколько тяжело вам дался этот плей-офф, который вы за исключением одного матча со СКА провели от звонка до звонка?

– Я себя чувствовал хорошо. У меня была отличная подготовка. Мы провели хороший анализ совместно с тренером вратарей Сергеем Наумовым, поэтому все прошло нормально. Эмоции после победы отличные, хотя в реальности я еще не до конца осознал произошедшее.

– Уже думаете о сборной России и вероятной конкуренцией с Андреем Василевским?

– Для начала дайте насладиться победой, тем более что вызова из сборной я пока не получал, ведь только игра закончилась.

– Как отреагировали на мой вопрос, когда я предложил нападающему СКА Сергею Плотникову сломать вас?

– Посмеялся. В остальном мне абсолютно все равно. Я на это не обратил внимания. (Игорь Еронко)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей