Игрок «Спартака» Цыплаков не думает о предложениях клубов НХЛ

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков заявил, что не думает о предложениях от клубов НХЛ.

«Я стараюсь не задумываться об этом. Я сейчас играю в «Спартаке», тут нет смысла общаться или что-то делать заранее. Со мной общались, но сейчас для меня это не главное. Нет предела совершенству, надо стараться играть лучше и увереннее», — приводит ТАСС слова Цыплакова.

Нападающий выступает в системе «Спартака» с 2015 года. В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ он забросил 31 шайбу и сделал 16 результативных передач в 61 матче. Действующее соглашение Цыплакова с красно-белыми рассчитано до конца текущего сезона.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 84 очка за 65 игр.