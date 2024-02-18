«Амур» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» на своем льду обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Амур» — «Барыс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Клуб из Хабаровска набрал 70 очков за 65 игр и занимает восьмое место в таблице «Востока». У «Барыса» 48 баллов и последняя позиция.