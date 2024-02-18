«Амур» победил «Барыс» во втором домашнем матче подряд
«Амур» на своем льду обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
За хозяев голы забили Кирилл Слепец и Александр Хохлачев. У гостей единственную шайбу забросил Джозеф ЛаБейт.
«Амур» победил «Барыс» во втором матче подряд — игра между командами 16 февраля завершилась со счетом 4:1 в пользу хабаровчан. Кроме этого, «Амур» продлил серию побед в КХЛ до семи матчей.
Клуб из Хабаровска набрал 70 очков за 65 игр и занимает восьмое место в таблице «Востока». У «Барыса» 48 баллов и последняя позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Слепец — 6 (Панюков), 19:46 — 1:0. Хохлачев — 8 (Гуркин, Бродхерст), 27:29 — 2:0. Лабейт — 8 (бол., Оберг), 37:06 — 2:1.
Вратари: Бобков — Шутов.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 48 (24+17+7) — 25 (9+8+8).
Судьи: Кочетов, Наумов.
18 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей
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