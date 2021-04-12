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Вратарь ЦСКА Юханссон сыграл шестой матч на «ноль» в плей-офф

21:52
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Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон отыграл шестой матч на «ноль» в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне.

Сегодня он отразил все 30 бросков по своим воротам в шестом матче финала Западной конференции против СКА (2:0, счет в серии 4-2). ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина.

Ранее Юханссон дважды сыграл на «ноль» в серии со «Спартаком», один раз - с «Локомотивом», а три «сухаря» оформил в финале конференции против СКА.

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