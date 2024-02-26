Игнатьев — о победе над СКА: «Сильно сыграл Лазушин, вся команда подсобралась»

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (2:3).

«Куньлунь» впервые организовал выезд наших болельщиков за пределы московского региона, и около 75 человек посетили этот прекрасный стадион. Им повезло — мы выиграли. СКА, понятно, нужны очки, чтобы завершить регулярный чемпионат первым. Мы в свою очередь, проиграв «Сочи», не забронировали девятое место, а для нас это важно. Сильно сыграл Саша Лазушин, вся команда подсобралась, в конце выстояли.

У Остина Вона большое сердце, он смелый парень. Он не смотрит, Педан перед ним или кто-то другой. Хотя, согласитесь, не каждый может сказать человеку с комплекцией Педана: «Что, пойдем?..». А Вон просто видит цель и действует. Это его первый год в профессиональной карьере, раньше он выступал в колледже. Его действия задали определенный тон матчу", — приводит слова Игнатьева официальный сайт КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ команда Ротенберга заняла второе место, набрав 95 очков. Московское «Динамо» с 96 очками стало обладателем Кубка Континента.