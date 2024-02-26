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Сегодня, 08:03

Игнатьев — о победе над СКА: «Сильно сыграл Лазушин, вся команда подсобралась»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (2:3).

«Куньлунь» впервые организовал выезд наших болельщиков за пределы московского региона, и около 75 человек посетили этот прекрасный стадион. Им повезло — мы выиграли. СКА, понятно, нужны очки, чтобы завершить регулярный чемпионат первым. Мы в свою очередь, проиграв «Сочи», не забронировали девятое место, а для нас это важно. Сильно сыграл Саша Лазушин, вся команда подсобралась, в конце выстояли.

У Остина Вона большое сердце, он смелый парень. Он не смотрит, Педан перед ним или кто-то другой. Хотя, согласитесь, не каждый может сказать человеку с комплекцией Педана: «Что, пойдем?..». А Вон просто видит цель и действует. Это его первый год в профессиональной карьере, раньше он выступал в колледже. Его действия задали определенный тон матчу", — приводит слова Игнатьева официальный сайт КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ команда Ротенберга заняла второе место, набрав 95 очков. Московское «Динамо» с 96 очками стало обладателем Кубка Континента.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
Виктор Игнатьев
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6 Трактор 67 36 31 78
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1 Динамо М 67 45 22 96
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 67 40 27 88
5 Северсталь 67 36 31 80
6 ЦСКА 67 34 33 75
7 Торпедо 67 34 33 74
8 Динамо Мн 67 31 36 67
9 Куньлунь РС 67 24 43 54
10 Сочи 68 23 45 53
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