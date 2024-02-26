Немчинов: «С Гусевым «Динамо» будет претендовать на Кубок Гагарина»

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов оценил выступление нападающего Никиты Гусева за московское «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Гусев проводит отличный сезон в «Динамо», набирает очки почти в каждом матче. Он очень креативный и опытный игрок, умеет на льду все и демонстрирует свое мастерство. Хотелось бы, чтобы он проводил так каждый сезон. Благодаря в том числе его результативности команда идет на первом месте в «регулярке». С Гусевым они будут претендовать на Кубок Гагарина. Наверное, Никита даже не думает об отъезде в НХЛ. Он играет здесь, и играет хорошо», — цитирует Немчинова Metaratings.ru

31-летний Гусев набрал 86 (23+63) очков в этом сезоне и побил рекорд Сергея Мозякина — 85 (48+37). Хоккеист выступает за бело-голубых с 2023 года.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» с 96 очками стало обладателем Кубка Континента. В первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Серия стартует 1 марта в Москве.