Толчинский — о поражении СКА от «Куньлуня»: «Не ожидали такого прессинга»

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Форвард СКА Сергей Толчинский подвел итоги ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:3).

«Впечатление, что соперники перестроились. Они хорошо давили, активно шли на наших защитников, что, наверное, и застало нас врасплох — не ожидали такого прессинга», — приводит слова Толчинского официальный сайт КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ команда Ротенберга заняла второе место, набрав 95 очков. Московское «Динамо» с 96 очками стало обладателем Кубка Континента.