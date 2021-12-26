Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:2).

«Очень хорошо начали, затем сбавили обороты, начали больше играть у ворот, а нужно было действовать более агрессивно и нацелено на ворота соперника. Хорошо, что победили и добились результата, на который рассчитывали. Классная атмосфера была на арене, болельщики поддерживали нас еще больше, ведь была завершающая игра в уходящем году. «Мишкопад» принес много положительных эмоций. Что касается моей результативности в последних матчах, то стараюсь добавлять по ходу сезона, было время потренироваться во время перерыва», — приводит слова Кулемина официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» с 56 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 39 очками — на девятой строчке Востока.