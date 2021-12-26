Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4 ОТ).

«Мы здорово отыгрались во втором периоде. Это показывает, что у нас хорошая команда, что мы можем после плохого начала вернуться в игру. В третьем периоде нужно было реализовывать свои моменты, нам этого не хватило. За личной статистикой, конечно, смотришь, но, в первую очередь, нужно помогать команде. Мне повезло, что я в такой команде с хорошими игроками, есть возможность реализовывать моменты. Но дело в победах, нужно всегда бороться за два очка.

Пелино накануне присоединился к команде, пока у нас не было времени близко познакомиться. Думаю, он поможет нам, мы хорошо приняли его в коллективе, у него много знаний, которые нам помогут. Наша общая задача — улучшать игру и подниматься вверх в таблице», — приводит слова Кэмпфера официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» с 56 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Северсталь» с 54 очками — на шестой строчке Запада.