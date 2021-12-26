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«С реализацией в первом периоде у «Салавата» все получалось». Тихонов — о победе над «Автомобилистом»

Тихонов прокомментировал победу «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом»
04:37
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Форвард «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:2).

«Удачно забили четыре шайбы в первом периоде. Соперник очень активно играл, не сказал бы, что первый период пошел по счету, но молодцы, с реализацией у нас все получалось. Довели в итоге матч до победы. Когда играешь в большинстве с такими мастерами, самое главное — найти клюшку, а ребята все сами сделают. На самом деле, была очень крутая атмосфера «Мишкопада». Я почему-то думал, что это все произойдет после забитого гола, ждал и искал, где мишка? Мне очень понравилось!» — приводит слова Тихонова официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» с 56 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 39 очками — на девятой строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора
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