Форвард «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:2).

«Удачно забили четыре шайбы в первом периоде. Соперник очень активно играл, не сказал бы, что первый период пошел по счету, но молодцы, с реализацией у нас все получалось. Довели в итоге матч до победы. Когда играешь в большинстве с такими мастерами, самое главное — найти клюшку, а ребята все сами сделают. На самом деле, была очень крутая атмосфера «Мишкопада». Я почему-то думал, что это все произойдет после забитого гола, ждал и искал, где мишка? Мне очень понравилось!» — приводит слова Тихонова официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» с 56 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 39 очками — на девятой строчке Востока.